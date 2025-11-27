Лундгрен пожалел о нанесенной Сталлоне травме

Звезда «Рокки» Дольф Лундгрен рассказал, как нанес травму Сталлоне на съемках

Голливудский актер Дольф Лундгрен, который снимался вместе с Сильвестром Сталлоне в картине «Рокки 4», рассказал, как отправил коллегу в больницу. Историей об этом он поделился в интервью Fox News.

По словам 68-летнего Лундгрена, сцену их схватки со Сталлоне снимали в течение двух недель в Ванкувере.

«Когда я вернулся в Лос-Анджелес, продюсер сообщил мне, что я свободен на ближайшие две недели. Я говорю: "Круто, но что случилось?" Оказалось, Слай попал в больницу», — отметил актер.

Также Лундгрен подчеркнул, что чувствовал себя виноватым из-за инцидента, но признал, что и его коллега нанес ему несколько чувствительных ударов.

