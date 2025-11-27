Людям старше 35 лет назвали пять бесплатных способов поддержать здоровье

Врач Амир Хан назвал привычку гулять по утрам главным правилом долголетия

Врач общей практики из Великобритании Амир Хан назвал пять эффективных и абсолютно бесплатных способов поддержать здоровье после 35 лет. На слова врача обратило внимание издание Daily Mirror.

Главным правилом долголетия Хан назвал привычку гулять по утрам. По его словам, солнечный свет помогает правильной работе циркадных ритмов, снижает уровень кортизола, наполняет энергией и даже стабилизирует уровень гормонов, отвечающих за аппетит и насыщение.

Второй бесплатный оздоровительный лайфхак, о котором рассказал врач, направлен на то, чтобы насытить клетки кислородом. Специалист пояснил, что с возрастом организм начинает менее эффективно использовать кислород и ткани могут недополучать этот важнейший для них ресурс. Исправить это можно с помощью высокоинтенсивных тренировок. При этом Хан подчеркнул, что людям старше 35 лет совсем необязательно до изнеможения тренироваться в зале, достаточно в течение дня пробежаться по лестнице вверх или быстро подняться в гору. «Важно, чтобы на 20-40 секунд вы ощущали активную работу сердца», — дал совет врач.

Кроме того, Хан посоветовал после 35 лет время от времени проверять уровень артериального давления и поддерживать физическую активность, чтобы сохранить здоровье суставов и костей. «Возьмите за привычку чистить зубы, стоя на одной ноге. Это простое упражнение поможет в старости лучше держать равновесие», — убежден медик.

Ранее нейрохирург Стивен Лу назвал главные принципы долголетия. Врач убежден, что ключевым фактором является сон, а за ним следуют физическая активность и питание.