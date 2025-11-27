Мир
Минобороны Турции ответило на вопрос об отправке сил на Украину

МО Турции: Вопрос отправки сил на Украину надо решать после прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Вопрос отправки сил на Украину надо решать после обеспечения режима прекращения огня. Об этом сообщает TRT со ссылкой на источник в Министерстве обороны (МО) Турции.

«В первую очередь между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня. После этого необходимо определить рамки миссии», — передает телеканал словам своего собеседника.

Источник отметил, что миссия должна быть четко описана, а также определено, какой вклад каждая страна будет вносить в ее осуществление. Он уточнил, что Вооруженные силы Турции готовы внести вклад в любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в регионе.

Ранее Великобритания утвердила план отправки войск Соединенного Королевства на Украину. Лондон уточнил, что этот план будет доработан с другими членами так называемой «коалиции желающих» с учетом потребностей Киева.

