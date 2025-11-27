Из жизни
Мужчина потерял память из-за аварии и вернул ее спустя 45 лет после несчастного случая

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @I_love_himachal

В Индии мужчина по имени Рикхи Рам, страдавший от амнезии 45 лет, вернул себе память после очередного несчастного случая. Его историей делится NDTV.

В 1980 году 16-летний Рам покинул родную деревню Нади и отправился на поиски работы в город Ямунанагар. Ему повезло устроиться в отель, однако вскоре его жизнь кардинально изменилась. Юноша попал в серьезную аварию, из-за которой потерял память. В то время не было быстрых способов связи, и родственники Рама так и не смогли узнать, что с ним произошло.

Юноша невольно начал жизнь с чистого листа. Коллега дал ему имя Рави Чодхари. Под ним он переехал в Мумбаи и устроился на работу в колледж. Там в 1994 году он женился и стал отцом трех детей. Отсутствие прошлого Рама больше не беспокоило, пока в 2025 году он не попал во вторую аварию.

Спустя несколько месяцев после инцидента мужчина стал видеть во снах повторяющиеся образы: манговые деревья, качели и горные тропы. Он рассказал о видениях жене, и они решили, что к нему возвращается память.

С помощью интернета супругам удалось сопоставить образы из головы Рама с реальными локациями. Это и вывело его к родной деревне Нади, с жителем которой — Рудрой Пракашем — он решил связаться.

Сначала Пракаш не поверил Раму, но тот стал вызволять из памяти такие детали, что сомневаться в его честности было сложно. В конце концов благодаря Пракашу мужчина смог воссоединиться со своими оставшимися родственниками. Они были счастливы вновь встретить того, кого считали потерянным навсегда.

Ранее сообщалось, в штате Юта, США, мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга, смог добиться ее руки и сердца и жениться на ней. «Сейчас нам обоим по 27, и когда люди спрашивают о нашей истории любви, нам нравится рассказывать об этом. Мы действительно чувствовали, что невидимые нити все это время связывали нас», — рассказала девушка.

