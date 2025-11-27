Бывший СССР
На Украине рассказали о выгоде ввоза кокаина в Киев

Силовые органы Украины: Киев стал выгодным местом сбыта кокаина из Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Konon / Shutterstock / Fotodom

Киев стал выгодным местом сбыта кокаина из Европы. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на силовые органы Украины в своем Telegram-канале.

«Теперь стало выгодно ввозить в Украину кокаин из Европы — спрос на этот наркотик в крупных городах Украины, прежде всего в Киеве, Одессе, Днепре и Львове, не падает», — приводит медиа информацию от правоохранительных органов.

Отмечается, что Украина с 2023 года стала не «транзитным хабом» для международной наркомафии, когда вещества шли по морю, а их малая часть оставалась в городах. Теперь криминальные группировки освоили маршрут непосредственно в эту постсоветскую страну. Кроме того, сообщают источники, ожидается увеличение маршрутов с запрещенными веществами на Украину из-за выгоды.

Ранее неизвестное вещество белого цвета выпало из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к гражданам страны. Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров заявил, что это мог быть наркотик. «Заметьте, он не чихал, ничего, это все было на акте дыхания. Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей», — рассказал он.

    Все новости