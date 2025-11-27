Мир
11:21, 27 ноября 2025

На Западе раскрыли неожиданный ответ на призыв Мерца по активам России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MARCO LONGARI / Pool / Reuters

Призыв канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы для помощи Украине столкнется с неожиданным ответом со стороны России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России», — написал он.

По словам финского политика, использование российских денег для помощи Украине еще больше осложнит диалог с Москвой. Однако Мема выразил надежду, что до этого не дойдет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы имеют право распоряжаться российскими активами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что из заявления становится ясно, что российские деньги захвачены.

