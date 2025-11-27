Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 27 ноября 2025Мир

Названо возможное гражданство подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

CBS: Подозреваемый в стрельбе у Белого дома может быть гражданином Афганистана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый был опознан как Рахманулла Лаканвал, 29-летний гражданин Афганистана, въехавший в США в 2021 году», — говорится в публикации.

Уточняется, что нападавший был вооружен пистолетом.

26 ноября недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Как писали СМИ, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Президент США Дональд Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома.

Позднее появилась информация, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Часто путешествующая россиянка описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение»

    Детский омбудсмен Москвы предупредила россиян о новой схеме мошенничества

    Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

    ФБР заявило о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

    Нападение гигантского питона на рабочего сняли на видео

    Объевшимся людям назвали лучшие позы для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости