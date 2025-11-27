Названо возможное гражданство подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

CBS: Подозреваемый в стрельбе у Белого дома может быть гражданином Афганистана

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый был опознан как Рахманулла Лаканвал, 29-летний гражданин Афганистана, въехавший в США в 2021 году», — говорится в публикации.

Уточняется, что нападавший был вооружен пистолетом.

26 ноября недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Как писали СМИ, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Президент США Дональд Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома.

Позднее появилась информация, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним.

