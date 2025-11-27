Наука и техника
Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

Екатерина Графская
Фото: freepik / Designed by freepik

Тайцзи — мягкая медитативная гимнастика, широко распространенная в Китае, — может быть сопоставима по эффективности с когнитивно-поведенческой терапией для лечения хронической бессонницы у людей старшего возраста. Такое заключение делают ученые из Гонконга, опубликовавшие результаты исследования в The BMJ.

В исследовании участвовали 200 взрослых старше 50 лет с подтвержденной хронической бессонницей. На протяжении трех месяцев участники посещали групповые занятия либо по тайцзи, либо по когнитивно-поведенческой терапии для бессонницы (CBT-I) — по часу дважды в неделю. После завершения курса и через год исследователи оценивали тяжесть симптомов бессонницы: трудности с засыпанием, частые пробуждения, слишком ранний подъем и влияние нарушенного сна на качество жизни.

Через три месяца CBT-I дала более быстрый и выраженный эффект. Однако через 15 месяцев разница между группами практически исчезла: снижение тяжести бессонницы оказалось почти одинаковым, а тайцзи было признано «не хуже» CBT-I по основным показателям. Обе методики улучшали качество сна, настроение, общее самочувствие и уровень физической активности — без побочных эффектов.

Авторы подчеркивают, что тайцзи может стать доступной, недорогой и безопасной альтернативой психотерапии там, где к специалистам трудно попасть.

Ранее стало известно, что склонность к дневному сну связана с чуть большим общим объемом мозга.

    Все новости