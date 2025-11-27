Определен путь снижения риска возрастных заболеваний

Nutrients: Средиземноморская диета снижает риск типичных возрастных заболеваний

Соблюдение средиземноморской диеты может заметно снизить риск типичных возрастных заболеваний — от инфаркта и инсульта до деменции и саркопении. К такому выводу пришли итальянские исследователи, проанализировав 178 научных работ о питании пожилых людей и опубликовав обзор в журнале Nutrients.

Средиземноморская диета — это рацион с упором на овощи и фрукты, бобовые, цельные злаки, орехи, рыбу, оливковое масло и ограничение красного мяса и ультрапереработанных продуктов. Авторы отмечают, что у пожилых людей, которые придерживаются такой схемы питания, реже развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, некоторые виды рака и когнитивные нарушения.

Ключевую роль играют богатые биоактивными веществами растительные продукты: полифенолы, каротиноиды, витамины и другие соединения помогают снижать хроническое воспаление, защищают сосуды и мозг, поддерживают обмен веществ. Исследователи подчеркивают, что для пожилых важно не только «что есть», но и «как есть»: доступ к продуктам, удобная текстура блюд, привычные вкусы и совместные приемы пищи повышают шансы, что такой рацион действительно будет соблюдаться.

По мнению авторов, адаптированная под потребности старшего возраста средиземноморская диета может стать одним из самых эффективных инструментов здорового старения.

Ранее стало известно, что длительное снижение калорийности рациона на 30 процентов замедляет клеточное старение.