Отель в Санкт-Петербурге не смог взыскать кредит с Бондарчука

Отель «Петровский Арт Лофт» не смог взыскать кредит с Федора Бондарчука
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Отель в Санкт-Петербурге «Петровский Арт Лофт» пытался взыскать кредит с режиссера и продюсера Федора Бондарчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разбирательства шли более двух лет, но в итоге московский суд отказал отелю в двух исках. «Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору», — отмечается в материалах дела.

В 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что между кинематографистом и банком был заключен кредитный договор. «Банк передал отелю "Петровский Арт Лофт" право требования долга по договору цессии, поэтому гостиница потребовала от Бондарчука более 9,7 миллиона рублей», — уточняет агентство.

При этом неизвестно, на что Бондарчук брал деньги.

Ранее банк потребовал взыскать с народного артиста России Филиппа Киркорова долг в размере 12 миллионов рублей.

