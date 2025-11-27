Бывший СССР
12:52, 27 ноября 2025
Бывший СССР

Пашинян показал один жест на фоне заявлений о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян показал руками сердце на фоне заявлений о выходе Армении из ОДКБ
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян показал руками сердце на фоне заявлений о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю вас всех», — написал армянский премьер, добавив эмодзи с флагом страны.

На фоне видео играла песня In My Dreams («В моих мечтах») армянского музыкального проекта Project La.

26 ноября спикер Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян объявил о фактическом выходе страны из ОДКБ. Политик также посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана.

Ранее Пашинян выложил утреннее видео под песню группы ДДТ «Осень». В конце видео премьер Армении также показал сердечко двумя руками.

    Все новости