Покер Мбаппе принес «Реалу» победу в матче Лиги Чемпионов

Покер Мбаппе позволил «Реалу» победить «Олимпиакос» в матче Лиги Чемпионов

Покер французского нападающего Килиана Мбаппе позволил мадридскому «Реалу» победить «Олимпиакос» в выездном матче Лиги Чемпионов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 26 ноября, в Пирее и завершалась со счетом 4:3 в пользу испанской команды. В составе «Олимпиакоса» отличились Шикиньо, Мехди Тареми и Аюб Эль-Кааби.

После пяти туров мадридский «Реал» занимает пятое место в таблице Общего этапа Лиги Чемпионов. В активе «Галактикос» 12 очков.

Ранее букмекеры оценили шансы нападающего клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Поставить на это можно с коэффициентом 1.05.