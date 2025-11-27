Наука и техника
Простая привычка оказалась эффективным способом облегчить сезонную аллергию

Sci Rep: Регулярное промывание глаз снижает глазные симптомы сезонной аллергии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Японские ученые обнаружили, что регулярное промывание глаз может заметно снижать глазные симптомы сезонной аллергии и улучшать качество жизни. Исследование, опубликованное в Scientific Reports (Sci Rep), базируется на данных 476 пользователей приложения AllerSearch, из которых 71 человек использовал промывание глаз как профилактическую меру.

Анализ показал, что у тех, кто промывал глаза, зуд, слезоточивость и покраснение были выражены слабее, а количество «свободных от симптомов» дней — выше. Участники этой группы также сообщали о лучшем общем самочувствии в сезон аллергии. Показательно, что симптомы сухого глаза при этом не усиливались — то есть метод оказался безопасным.

Ранее промывание глаз уже рекомендовалось японскими офтальмологами как мягкая и доступная мера при аллергическом конъюнктивите, но данных о применении именно при сезонной аллергии не хватало. Новая работа заполняет этот пробел, хотя и имеет ограничения: данные собраны среди пользователей смартфонов, все оценки — субъективны, а частота и тип промываний не фиксировались.

Исследователи подчеркивают, что промывание глаз нельзя считать заменой терапии, но это простой и безопасный способ уменьшить нагрузку симптомов.

Ранее стало известно, что регулярное употребление томатов оказалось связано с более низким уровнем хронического воспаления и меньшим риском возникновения симптомов аллергии.

