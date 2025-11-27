Путин оценил ущерб России из-за черного импорта через Казахстан

Путин: Бюджет потерял десятки млрд рублей из-за черного импорта через Казахстан

Ущерб российского бюджета из-за массового нелегального завоза в страну товаров из Казахстана оказался внушительным. Об этой проблеме заявил президент РФ Владимир Путин, слова главы государства приводит «Интерфакс».

По его оценке, в результате черного импорта через соседнюю республику федеральный бюджет потерял десятки миллиардов рублей. Для пресечения такого рода схем Путин поручил таможенным органам внимательно проверять документацию грузоперевозчиков. Однако это в итоге привело к массовому скоплению фур на границе.

В настоящее время проблема постепенно решается за счет временных послаблений, отметил Путин. Однако необходимо пресекать попытки владельцев фур пересекать границу без каких-либо документов. В решению этого вопроса глава государства подключил своего коллегу — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Мы будем постепенно пропускать эти грузовики при наличии у их владельцев необходимой документации. Очереди не будет», — констатировал Путин.

Ранее он заявил, что в ходе таможенных проверок фур на российско-казахстанской границе были выявлены нарушения. В последний раз о массовых скоплениях грузовиков на границе сообщалось в середине октября. Масштабы очереди из фур оценивались примерно в 2,5 тысячи единиц. Местные таможенники, как уточнялось, уделяли особое внимание автомобилям с электроникой, дронами и комплектующими к ним, одеждой и другими товарами западных брендов.