Российского бизнесмена обвинили в участии в ОПГ и организации громкой расправы

В Москве бизнесмена обвинили в убийстве главы компании «Вист» Постникова

В Москве следователи раскрыли расправу над президентом компьютерной компании «Вист» Михаилом Постниковым, которая произошла 27 декабря 1999 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Правоохранители установили свидетеля, который рассказал об известных ему обстоятельствах данного преступления. Благодаря его показаниям удалось выйти на след исполнителя расправы. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группу (ОПГ).

Между обвиняемым и свидетелем провели очную ставку, в ходе которой свидетель указал на обвиняемого как на того, кто совершил преступление. Теперь мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

Ранее бывшего депутата Петрозаводского городского совета Тимура Зорнякова обвинили в том, что он работал наемным убийцей.