Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 27 ноября 2025Россия

Степашин порассуждал о неуступчивости Путина в одном вопросе

Экс-премьер Степашин: Путин не отступится от принципиальных позиций по Украине
Майя Назарова
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Экс-премьер-министр Сергей Степашин порассуждал о неуступчивости президента России Владимира Путина в одном вопросе. Политик заявил, что глава государства не отступится от принципиальных позиций по Украине. Его комментарий приводит ТАСС.

Степашин призвал аккуратно подходить к публичному обсуждению мирного плана США. По его мнению, переговоры между российскими и американскими представителями по теме урегулирования конфликта на Украине идут активно.

Однако говорить об итогах пока рано, уверен бывший премьер.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Москве ждут спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Предполагается его встреча с президентом России, подчеркнул пресс-секретарь.

Еще раньше о визите Уиткоффа в Москву заявлял президент США Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свидетель раскрыл новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

    В Китае поезд сбил 11 человек

    Раскрыто воздействие оргазма на мозг

    Бизнесмены подкупают ВСУ для уничтожения объектов конкурентов на Херсонщине

    Главнокомандующий армией Швеции призвал перестать бояться эскалации с Россией

    Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

    Покер Мбаппе принес «Реалу» победу в матче Лиги Чемпионов

    Не сдавшая экзамен по русскому языку девочка из Казахстана записала видеообращение

    Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом зла, ненависти и террора»

    ФСБ сорвала подрыв бомбы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости