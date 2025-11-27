Степашин порассуждал о неуступчивости Путина в одном вопросе

Экс-премьер Степашин: Путин не отступится от принципиальных позиций по Украине

Экс-премьер-министр Сергей Степашин порассуждал о неуступчивости президента России Владимира Путина в одном вопросе. Политик заявил, что глава государства не отступится от принципиальных позиций по Украине. Его комментарий приводит ТАСС.

Степашин призвал аккуратно подходить к публичному обсуждению мирного плана США. По его мнению, переговоры между российскими и американскими представителями по теме урегулирования конфликта на Украине идут активно.

Однако говорить об итогах пока рано, уверен бывший премьер.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Москве ждут спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Предполагается его встреча с президентом России, подчеркнул пресс-секретарь.

Еще раньше о визите Уиткоффа в Москву заявлял президент США Дональд Трамп.