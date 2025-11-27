Свидетель раскрыл новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

РИА: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы бросали в силовиков камни

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, устроенных в октябре 2023 года, бросали камни в сотрудников правоохранительных органов и срывали с них каски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Верховного суда Дагестана, где проходит заочное рассмотрение дел против организаторов погромов.

По словам замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслана Мустафаева, который выступает в деле в качестве свидетеля, в силовиков летел град камней, фрагменты тротуарной плитки и «какие-то ящики». Наиболее агрессивные участники беспорядков били сотрудников полиции и Росгвардии, пытаясь отобрать у них щиты и дубинки, прорывались через оцепление.

Ранее от другого свидетеля стало известно, что в погромах принимали участие 1400 человек. Свыше 130 из них уже вынесли приговоры — по ним они получили сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, организаторами беспорядков выступили бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Они находятся в розыске.

В октябре сообщалось, что Абакарова нашли без признаков жизни на вилле в Турции.