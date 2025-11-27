Бывший СССР
Украинец попытался сбежать от сотрудников ТЦК и сломал ногу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Неизвестные в гражданском пытались задержать мужчину на улице в Киеве, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, неизвестные потребовали у него документы, а затем к нему подъехал автобус территориального центра комплектования (ТЦК). Украинец попытался убежать и в результате сломал ногу.

Также сообщается, что неизвестные отступились от мужчины лишь после того, как прохожие начали массово снимать ситуацию на видео.

Ранее в Одессе мобилизованный сбежал из микроавтобуса сотрудников ТЦК и попал под машину. На видео, снятом в украинском городе, можно заметить, как мужчина выбежал из служебной машины ТЦК и оказался на проезжей части, где его сбил черный автомобиль. Однако после столкновения мобилизованный встал и побежал дальше.

