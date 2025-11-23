На Украине мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

«Страна.ua»: В Одессе мобилизованный сбежал из служебного микроавтобуса ТЦК

В Одессе мобилизованный сбежал из микроавтобуса сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и попал под машину. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

На видео, снятом в украинском городе, можно заметить, как мужчина выбежал из служебной машины ТЦК и оказался на проезжей части, где его сбил черный автомобиль. Однако после столкновения мобилизованный встал и побежал дальше.

Сотрудник ТЦК при этом вышел из микроавтобуса, однако догонять мужчину не стал.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину вместе с собакой. Сотрудники ТЦК посадили в машину молодого человека, а вместе с ним — животное, с которым тот гулял.

До этого сообщалось, что в Киевской области мобилизовали кота. Сотрудник ТЦК взял животное и посадил его в служебный микроавтобус.