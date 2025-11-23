Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 23 ноября 2025Бывший СССР

На Украине мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

«Страна.ua»: В Одессе мобилизованный сбежал из служебного микроавтобуса ТЦК
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В Одессе мобилизованный сбежал из микроавтобуса сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и попал под машину. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

На видео, снятом в украинском городе, можно заметить, как мужчина выбежал из служебной машины ТЦК и оказался на проезжей части, где его сбил черный автомобиль. Однако после столкновения мобилизованный встал и побежал дальше.

Сотрудник ТЦК при этом вышел из микроавтобуса, однако догонять мужчину не стал.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину вместе с собакой. Сотрудники ТЦК посадили в машину молодого человека, а вместе с ним — животное, с которым тот гулял.

До этого сообщалось, что в Киевской области мобилизовали кота. Сотрудник ТЦК взял животное и посадил его в служебный микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Европа допустила снятие санкций с России

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в ДТП

    Умер живший в Израиле известный советский художник

    Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета

    На Украине мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

    Трамп посетовал на отсутствие благодарности у Украины

    В российском регионе на берегу моря нашли раненого тюленя

    Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости