У семьи экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова обнаружили более 70 счетов

Появились подробности в деле о рекордной взятке в пять миллиардов рублей в российском МВД. У семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») Георгия Сатюкова нашли более 70 счетов. Это следует из судебных документов.

Выяснилось, что денежными средствами и ценными бумагами со счетов в реальности владели Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Они были оформлены на родственников Сатюкова. На его жену было открыто 6 счетов, на брата — 36, остальные 29 — на отца и мать. В их числе и брокерские счета в разной валюте.

Уголовное дело в отношении Сатюкова возбудили в августе 2023 года. Вторым обвиняемым проходит его коллега Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба экс-полицейских заочно арестованы — они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Бывшие правоохранители вымогали средства у администратора криптобиржи

По имеющимся данным, подельники покрывали администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). О взятках экс-сотрудникам МВД рассказал сам Иванов, попавшийся на растрате криптовалюты. Как установил суд, его действия нанесли клиентам криптобиржи ущерб на сумму более 18 миллиардов рублей. Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и выдал, «когда, за что и сколько "откатывал" силовикам».

Полученные деньги коррупционеры разместили на десятках счетов в различных банках, а также вложили в ценные бумаги. Также Соколов стал владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

С марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалюты — не менее 2119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе». Известно, что часть средств взяточники легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.

Офицеры троекратно побили рекорд печально известного полковника Захарченко

До того момента самой крупной в истории российского МВД взяткой считалась сумма в 1,4 миллиарда рублей. Подпольный миллиардер из министерства Дмитрий Захарченко получил за нее 16 лет лишения свободы. Однако у него также были конфискованы активы на девять миллиардов. Обвинение доказало, что в 2007-2016 годах Захарченко получал взятки от преступных сообществ, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.

Между тем в октябре 2024-го суд приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева за получение баснословной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей). Также суд лишил его специального звания майора юстиции и назначил максимальный штраф в размере 500 миллионов рублей. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам с биткоинами. Следствие пришло к выводу, что следователь получил взятку в криптовалюте от хакеров.