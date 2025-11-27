Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 27 ноября 2025Мир

В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

В Финляндии начались учения с участием 6,5 тысячи военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Военные учения с участием 6,5 тысячи бойцов и 900 единиц техники начались в Финляндии в четверг. В частности, в области, граничащей с Россией, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря текущего года. В них примут участие 6,5 тысячи человек. В мероприятиях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.

Маневры запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.

Ранее СМИ написали о том, что НАТО под предлогом военных учений Freezing Winds 25 готовит блокаду Балтийского моря. По мнению аналитика Василия Дандыкина, в рамках учений альянс отрабатывает сценарий блокировки маршрута Санкт-ПетербургКалининград.

21 ноября стало известно, что солдаты стран НАТО начали учения у берегов Италии. Подчеркивалось, что в них принимают участие военные США и еще девяти стран — членов Североатлантического альянса. Бойцы отрабатывают «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Опубликовано видео ушедшего под воду российского города

    Мужчина застрял в ящике для пожертвований и перестал дышать

    Девушка заподозрила подругу в попытке соблазнить своего бойфренда и ловко проучила ее

    В Одесской области прогремели взрывы

    Россияне бросились активно снимать наличные из-за проблем с блокировками счетов

    В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

    В России предложили заморозить цены на жизненно важные лекарства

    В США захотели заключить с Киевом мирную сделку до выполнения одного обещания

    Тревел-блогер назвал самые дешевые страны для путешествий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости