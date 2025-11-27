Мир
16:10, 27 ноября 2025Мир

В МИД ответили на требование Каллас ограничить военный бюджет России

Замглавы МИД Грушко: Никто не способен ограничить военный бюджет России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Никто не способен ограничить военный бюджет России. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас, предложившей ограничить оборонный бюджет России и численность ее армии в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Заявлять она может все что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет», — подчеркнул дипломат.

Ранее Грушко заявил, что Москва не видит Европу за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, нынешняя позиция Евросоюза противоречит целям достижения мира, которые не могут быть достигнуты без устранения первопричин конфликта.

