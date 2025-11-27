Россия
15:59, 27 ноября 2025Россия

В России «крутившего пятаки» на тонированных «Жигулях» на тротуаре мигранта сняли на видео

В Екатеринбурге дрифтующего на «Жигулях» по тротуару мигранта сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге мигрант устроил дрифт на тротуаре и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах иностранец — уроженец Таджикистана, как поясняет канал, — выезжает на тротуар перед торговым центром. Затем он начинает «крутить пятаки» на своих тонированных «Жигулях» седьмой модели. Заднее стекло автомобиля украшает надпись «За рулем боксер».

Ролик сопровождает песня «Черные глаза» с комментариями, иронизирующими над пренебрежением правилами дорожного движения.

В октябре в Твери задержали мигранта из Азербайджана, который въехал в остановку и сбил четырех человек. Виновник аварии оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не связанная с изоляцией от общества.

