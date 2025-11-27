Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Во Франции раскрыли последствия отказа Европы от мира с Россией

Экс-министр Франции Ферри: Европа потеряет все, если не согласится на мир с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа потеряет все, если не согласится на мир с Россией в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри в эфире телеканала LCI.

По словам экс-министра, Украина проиграла войну, поэтому не сложно понять, что произойдет с Европой, если она не заключит мир.

«Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно (...) Только если мы сами не объявим войну России», — сказал он.

Ферри подчеркнул, что Европе абсурдно рисковать потенциальным развязыванием ядерной войны при подобном сценарии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности Вооруженных сил Украины в рамках мирного плана США. Он отметил, что переговоры в Женеве показали, что этого не должно произойти.

