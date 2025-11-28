Азиатская страна купила российского алюминия на рекордную сумму

Статслужба Южной Кореи: РФ поставила алюминия больше чем на миллиард долларов

За десять месяцев 2025 года Южная Корея купила у России алюминия на исторически рекордные 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой азиатской страны.

Достигнутый результат в 1,6 раза превысил итоги аналогичного периода прошлого года. Октябрьские поставки оцениваются в 121,9 миллиона долларов. Это на восемь процентов больше сентябрьских показателей, и на 25 процентов выше, нежели в октябре 2024 года.

В основном Россия поставляла в Корею необработанный алюминий. Кроме того, импортировались алюминиевые листы и проволока.

В итоге, Россия вышла на второе место в списке основных поставщиков этого металла в Южную Корею. Первую позицию удерживает Китай, чьи поставки оцениваются в 1,45 миллиарда.

В январе-августе 2025 года Россия экспортировала в Китай алюминия на 4,1 миллиарда долларов, став главным экспортером этого вида продукции в КНР в 2025 году. Таким образом РФ серьезно обошла обойдя Малайзию и Таиланд.