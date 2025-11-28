Ценности
Белорусский модный бренд угодил в скандал из-за адвент-календаря с носками

Мария Винар

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock / Fotodom

Белорусский модный бренд Conte выпустил адвент-календарь с носками и угодил в скандал. Соответствующие комментарии появились в соцсети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подарочный календарь включает в себя шесть пар, но в каждой ячейке лежит только один носок. Стоимость такого набора составляет 38,59 белорусского рубля (880 российских рублей). «Почему мне кажется, что это стыдоба для такого бренда?» — возмутилась пользовательница платформы с никнеймом @chebotarevna.

Многие юзеры согласились с мнением девушки и принялись обсуждать новогоднюю новинку марки в комментариях под ее постом. «Стыдоба однозначно. Открыть окошко и достать один, а дальше что? Надеть его и ходить в одном?», «Это для Добби просто», «Лучше не делать, чем делать вот так», «Я из стиральной машины почему иногда достаю один носок, а это адвент оказывается», «Ой, это кринж», — высказывались они.

Представители бренда, в свою очередь, объяснили концепцию календаря. По их словам, классический набор был рассчитан на 24 дня, а не на 12. Однако сотрудники компании проанализировали заказы клиентов и выяснили, что 25 пар носков — это слишком много для большинства покупателей. «Поэтому мы пошли по принципу "матчинга": разбили шесть пар на 12 секций. У нас нет цели просто продать носки — скорее хочется создать новогоднее настроение и вовлечь в игру», — объяснили представители Conte.

В октябре стало известно, что американский бренд Victoria’s Secret начал продавать адвент-календари с трусами.

