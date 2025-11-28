ЕС оставили в неведении относительно последнего проекта плана США по Украине

Politico: От ЕС скрывают последний проект плана США по урегулированию на Украине

От Европейского союза (ЕС) скрывают последний проект США по урегулированию на Украине, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего на прошлой неделе после утечки плана из 28 пунктов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские чиновники остаются по большой части в неведении относительно формы последнего проекта предложения. «Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации по этому вопросу», — заявил один из собеседников Politico.

Как заявил ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта, США пообещали Евросоюзу, что на предстоящих переговорах с Россией они не будут обсуждать проблемы объединения или Североатлантического альянса. Он отметил, что Вашингтон и Киев разработали новый проект мирного плана и в документе «исключены все пункты, которые касаются ЕС и НАТО».