Футболистка избежала наказания за допинг из-за покрытия стадиона

Футболистка норвежского клуба была оправдана по делу о допинге из-за газона

Норвежская футболистка из клуба «Валеренга» была оправдана Антидопинговым агентством Норвегии (ADNO) после сдачи положительного теста на допинг. Об этом сообщает New York Times.

Проведенное ADNO расследование случившегося показало, что запрещенное вещество, диметилбутиламин (DMBA), попало в организм девушки случайно через резиновую крошку (гранулят из шин), используемую в качестве синтетического покрытия на футбольном поле. Отмечается, что спортсменка сдала положительный тест на допинг после матча 22 апреля.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию на результаты расследования. В результате спортсменка, имя которой не называется, смогла избежать наказания.

