Герой России оценил удар по аэродрому со специалистами НАТО под Одессой

Липовой: Удары по ключевым объектам ВСУ говорят о профессионализме разведки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой оценил удар по аэродрому в Буялыке со специалистами НАТО и атаку на объект Нацгвардии на северной окраине Павлограда. Он рассказал «МК», о чем говорят эти атаки.

«Точные и эффективные удары по ключевым объектам ВСУ говорят о высоком уровне профессионализма нашей разведки», — пояснил он.

«Нам помогает и агентура, и наши добровольцы-патриоты, которые хотят, чтобы был уничтожен преступный режим на Украине. Чтобы были ликвидированы военные объекты ВСУ и пришли российские войска», — добавил собеседник издания. Герой России подчеркнул, что эти удары также свидетельствуют о мастерстве Вооруженных сил РФ, отметив, что на сегодня армия РФ является сильнейшей не только в Европе, но и в мире.

Помимо этого, по словам Липового, сказывается и то, что Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с системами противовоздушной обороны (ПВО), и им критически недостает ни самих систем, ни боеприпасов для них.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по аэродрому в Одессе и ликвидировали специалистов Североатлантического альянса. По словам Лебедева, аэродром в Буялыке использовался для запусков беспилотников для ударов большой дальности, направлявшихся в сторону Крыма.

