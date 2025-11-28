Россия
08:23, 28 ноября 2025Россия

Люди оказались под завалами при обрушении части здания в российском городе

МЧС: Четыре человека пострадали при обрушении части здания в Южно-Сахалинске
Константин Лысяков
Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

При обрушении части строящегося здания в Южно-Сахалинске пострадали четыре человека. Об этом сообщило МЧС Сахалинской области.

Как уточнили в ведомстве, обрушение произошло при заливке бетона во время строительства двухэтажного дома в переулке Энергетиков. Помимо пострадавших, под завалами могут находится еще три человека.

Сейчас на месте происшествия работают 16 человек и 5 единиц техники, включая расчет кинологов. Причина обрушения пока неизвестна.

Ранее в Волгограде двое рабочих пострадали при падении секции башенного крана на строительной площадке. Травмы получили 54-летний крановщик и 42-летний электрик.

До этого пять человек пострадали при обрушении строительных лесов на юге Москвы.

    Все новости