04:00, 28 ноября 2025Интернет и СМИ

Мачеха жестоко отомстила задиравшим ее падчерицу одноклассникам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником No_Example_4383 похвасталась местью, придуманной для защиты ее падчерицы. По словам 44-летней женщины, ту постоянно задирали в школе одноклассники.

«Они постоянно отбирали у нее вещи: бутылки с водой, плюшевые брелоки, школьные принадлежности, резинки для волос — все, что только можно было отнять, чтобы вызвать реакцию. Джейн приходила домой в слезах от злости», — написала автор.

Профилактические беседы, как и жалоба руководству школы, не возымели никакого эффекта. Более того, вскоре автор и Джейн пошли за покупками, и девочка использовала подарочные карты, чтобы купить лосьон, спрей для тела, дезинфицирующее средство для рук и симпатичный чехол для рюкзака. Однако на следующий день, когда она пришла на учебу, одноклассники отобрали у нее дезинфектор и пустили его по классу, из-за чего средство закончилось. Джейн снова пришла домой в слезах.

«Я отобрала у нее пустую бутылочку, поехала в магазин и купила прозрачный клей, который и залила внутрь. Я предупредила падчерицу, чтобы она никому его не предлагала, но если кто-то возьмет его без спроса, то это будет на его совести. И добавила, что, скорее всего, после этого испачканные клеем руки вытрут об нее, но волноваться не стоит — он легко отмывается», — рассказала о своей мести автор.

В итоге так и произошло: одна из одноклассниц схватила «дезинфекто»р и вылила его себе на руки. Поняв, что этой клей, она действительно вытерла руки о Джейн. Но та в ответ лишь уверенно заявила, что не хочет, чтобы ее вещи кто-либо трогал, пригрозив аналогичными последствиями. Эта тирада внезапно произвела впечатление на одноклассников девочки — в последующие годы у нее не возникало похожих проблем, и она даже смогла подружиться с некоторыми недавними обидчиками.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как потеряла должность помощника учителя в частной школе по необычной причине. По словам автора, ее обвинили в колдовстве и в применении черной магии.

