МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

Рябков: Контакты РФ и США по «раздражителям» идут регулярно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Контакты России и США по «раздражителям» идут регулярно, по согласованному с Вашингтоном дипломатическому канала. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что контакты продолжаются на рабочем уровне с целью поиска устраивающих обе стороны решений по конкретным направлениям.

«Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — уточнил Рябков.

Ранее замглавы МИД России заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Он также отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые американский чиновник сочтет необходимым представить.

