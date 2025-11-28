Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша ждет объяснений от Украины из-за скандала

Польша ждет от Украины объяснений из-за нового коррупционного скандала. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Глава Минобороны страны прокомментировал последнюю информацию об обысках у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. «Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы (...). Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи антикоррупционных органов. Он лично подтвердил это, сообщив, что оказывает полное содействие следствию.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что обыски собственности главы офиса украинского лидера начались с фразы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины «Сезам, откройся!». Вероятно, фраза «Сезам, откройся!» могла быть произнесена по причине того, что в материалах громкого коррупционного дела вокруг бизнесмена Тимура Миндича Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.