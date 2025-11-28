Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 28 ноября 2025Мир

Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша ждет объяснений от Украины из-за скандала
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Martyna Necko / Agencja Wyborcza / Reuters

Польша ждет от Украины объяснений из-за нового коррупционного скандала. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Глава Минобороны страны прокомментировал последнюю информацию об обысках у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. «Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы (...). Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи антикоррупционных органов. Он лично подтвердил это, сообщив, что оказывает полное содействие следствию.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что обыски собственности главы офиса украинского лидера начались с фразы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины «Сезам, откройся!». Вероятно, фраза «Сезам, откройся!» могла быть произнесена по причине того, что в материалах громкого коррупционного дела вокруг бизнесмена Тимура Миндича Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

    Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

    Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

    Раскрыты детали поимки подорвавшего генерала Генштаба России

    Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

    Диетолог назвал самое полезное молоко

    В России помогут роботизировать белорусские заводы

    Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости