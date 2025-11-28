На Украине человек с психическим заболеванием поджег историческую синагогу

Посол Бродский: На западе Украины подожгли историческую синагогу

В Черновцах на западе Украины был совершен поджог Садигурской синагоги, сообщил посол Израиля в республике Александр Бродский в своем Telegram-канале. Этому зданию около 180 лет. Синагога была основана раввином Исраэлем из Ружина.

«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, но помещение синагоги было повреждено.

Сейчас посольство еврейского государства находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.

В начале октября сообщалось, что группа молодых людей напала на человека около киевской синагоги.