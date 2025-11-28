На Украине признали неспособность содержать большую армию

Экс-сотрудник СБУ Ступак: Украина не сможет содержать армию в 800 тысяч военных

У Украины нет возможности содержать армию численностью 800 тысяч военных. На это указал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак в эфире YouTube-канала «Новости. Live».

«800 тысяч — это очень много, мы не в состоянии обеспечить такое количество военных», — заявил Ступак. Он напомнил, что армия Германии насчитывает 180 тысяч солдат, армия Польши — 200 тысяч.

По его мнению, единственный сценарий, при котором Украина сможет позволить себе такую армию в мирное время — это если западные партнеры будут ее полностью содержать, используя в качестве своей «охраны».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что включенный в мирный план США пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины является отвлекающим маневром, благодаря которому все переключили внимание с вопроса о невступлении страны в НАТО.