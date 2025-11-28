В Госдуме попросили не сеять панику из-за повышения пенсионного возраста

Депутат Нилов опроверг факт дискуссий о повышении пенсионного возраста в России

Власти ни на каких площадках не обсуждают новое повышение пенсионного возраста в России, и следует перестать распространять сведения о готовящейся пенсионной реформе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», — потребовал депутат.

По его словам, в принятом парламентом бюджете заложены средства на выплаты всем пенсионерам, в том числе на индексации и доплаты. Речь идет о перспективе ближайших трех лет.

Рассказы о грядущем повышении пенсионного возраста Нилов назвал «бурей в стакане», которая оставляет негативные последствия, в том числе возмущение и озлобление из-за действий властей, хотя для этого «реальных каких-то ни предпосылок, ни действий нет».

Ранее об отсутствии предпосылок для нового повышения пенсионного возраста в стране заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал слова члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, которая сказала, что для повышения пенсии россиянам следует работать на десять лет дольше.

Еще до этого депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил, что начавшие трудиться только в этом году молодые россияне к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы.