Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 28 ноября 2025Из жизни

Обладательница самой большой груди в Британии решила от нее избавиться

В Великобритании женщина решила избавиться от груди, весящей 15 килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Voyagerix / Shutterstock / Fotodom

Обладательница самой большой груди в Великобритании добивается операции по уменьшению груди из-за постоянной боли в спине. Об этом пишет издание Daily Record.

У 30-летней Мелиссы Эшкрофт грудь размера 36M, весящая около 15 килограммов. Из-за повышенной нагрузки на позвоночник ее мучают боли в спине. Женщине трудно вставать с кровати, она не может поднимать свою восьмимесячную дочь и сталкивается с другими бытовыми проблемами.

В 20 лет Эшкрофт решила сделать редукционную маммопластику, однако врач посоветовал ей дождаться рождения детей. Теперь у женщины двое детей, она по-прежнему хочет избавиться от груди и по-прежнему получает отказ, хотя и по другой причине.

Согласно требованиям Национальной системы здравоохранения Великобритании, к такой операции не допускаются пациентки с индексом массы тела выше 27. У Эшкрофт индекс равен 35. Сбросить вес мешает все та же боль в спине: из-за нее женщина не может заниматься спортом.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Чтобы уменьшить грудь в частной клинике, нужны деньги. Эшкрофт объявила сбор пожертвований на операцию в интернете и надеется собрать восемь тысяч фунтов стерлингов (830 тысяч рублей). «Это полностью изменит мою жизнь — я смогу играть с детьми в парке и поднимать дочь», — говорит она.

Ранее модель с огромной грудью рассказала, что едва не стала причиной аварии. Мужчина за рулем засмотрелся на нее, когда она скакала верхом и грудь выпала из открытого топа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на новую тактику России

    В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

    Стало известно о скором приезде Орбана в Москву

    На Украине категорически отказались идти на территориальные уступки

    Стало известно о подготовке ЕС к войне с Россией

    Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

    Российский посол заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

    Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

    МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

    В России назвали возможный ответ на новые украинские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости