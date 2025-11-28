Обладательница самой большой груди в Британии решила от нее избавиться

Обладательница самой большой груди в Великобритании добивается операции по уменьшению груди из-за постоянной боли в спине. Об этом пишет издание Daily Record.
У 30-летней Мелиссы Эшкрофт грудь размера 36M, весящая около 15 килограммов. Из-за повышенной нагрузки на позвоночник ее мучают боли в спине. Женщине трудно вставать с кровати, она не может поднимать свою восьмимесячную дочь и сталкивается с другими бытовыми проблемами.
В 20 лет Эшкрофт решила сделать редукционную маммопластику, однако врач посоветовал ей дождаться рождения детей. Теперь у женщины двое детей, она по-прежнему хочет избавиться от груди и по-прежнему получает отказ, хотя и по другой причине.
Согласно требованиям Национальной системы здравоохранения Великобритании, к такой операции не допускаются пациентки с индексом массы тела выше 27. У Эшкрофт индекс равен 35. Сбросить вес мешает все та же боль в спине: из-за нее женщина не может заниматься спортом.
Чтобы уменьшить грудь в частной клинике, нужны деньги. Эшкрофт объявила сбор пожертвований на операцию в интернете и надеется собрать восемь тысяч фунтов стерлингов (830 тысяч рублей). «Это полностью изменит мою жизнь — я смогу играть с детьми в парке и поднимать дочь», — говорит она.
