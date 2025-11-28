Бывший СССР
Порошенко сделал заявление на фоне отставки Ермака

Порошенко призвал правительство Украины уйти вслед за Ермаком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что вслед за уволенным с поста главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком должно уйти в отставку правительство страны. Он высказался об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За Ермаком должна последовать и ермаковщина — давление на правоохранителей, использование санкций как инструмент рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграм-каналов и системных фейков. Также должно уйти и скомпрометированное правительство», — написал экс-президент Украины.

Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» потребовала немедленно созвать заседание Верховной Рады из-за ситуации с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. Представители партии Порошенко призвали сменить руководство возглавляемой Ермаком украинской делегации на переговорах между Киевом, Вашингтоном и Москвой и «очистить состав переговорщиков».

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели у Ермака обыски.

