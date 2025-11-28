Просыпающимся в три часа ночи людям подсказали способы снова уснуть

Сомнолог Элли Хэр посоветовала когнитивное отвлечение при бессоннице

Врач-сомнолог, консультант по медицине сна Элли Хэр подсказала, как быстро уснуть после пробуждения среди ночи. Ее советы приводит HuffPost.

Эксперт заявила, что просыпающиеся в три-четыре часа ночи люди чаще всего жалуются на то, что не могут снова уснуть и до утра борются с бессонницей. Чтобы исправить это, она посоветовала использовать практики когнитивного отвлечения. Она уточнила, что это могут быть любые задачи для мозга, которые помогут ему отвлечься от навязчивых мыслей. «Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед», — рассказала специалистка.

Сомнолог добавила, что если этот способ не помогает, то она начинает заниматься делами: слушает музыку или читает. Врач объяснила, что бесполезные попытки уснуть приучают тело и мозг ассоциировать кровать с беспокойством и разочарованием. Поэтому, по ее мнению, при бессоннице лучше встать с постели и предпринять новую попытку уснуть через 30 минут.

