Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:04, 28 ноября 2025Забота о себе

Просыпающимся в три часа ночи людям подсказали способы снова уснуть

Сомнолог Элли Хэр посоветовала когнитивное отвлечение при бессоннице
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tirachardz / Freepik

Врач-сомнолог, консультант по медицине сна Элли Хэр подсказала, как быстро уснуть после пробуждения среди ночи. Ее советы приводит HuffPost.

Эксперт заявила, что просыпающиеся в три-четыре часа ночи люди чаще всего жалуются на то, что не могут снова уснуть и до утра борются с бессонницей. Чтобы исправить это, она посоветовала использовать практики когнитивного отвлечения. Она уточнила, что это могут быть любые задачи для мозга, которые помогут ему отвлечься от навязчивых мыслей. «Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед», — рассказала специалистка.

Сомнолог добавила, что если этот способ не помогает, то она начинает заниматься делами: слушает музыку или читает. Врач объяснила, что бесполезные попытки уснуть приучают тело и мозг ассоциировать кровать с беспокойством и разочарованием. Поэтому, по ее мнению, при бессоннице лучше встать с постели и предпринять новую попытку уснуть через 30 минут.

Ранее невролог Сергей Чеблуков назвал лучшую позу для сна. По его словам, правильнее всего спать лежа на спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Путин заявил о выглядящих как бомжи военных ВСУ

    Стало известно о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

    Военный моряк спас тонущего сына ценой своей жизни

    Эксперт допустил начало на Украине расследования против Зеленского

    Мачеха жестоко отомстила задиравшим ее падчерицу одноклассникам

    Кайли Дженнер опубликовала фото в топе с глубоким декольте

    На Украине объяснили отказ от уступок по территории и численности армии

    Россиянка побывала в США и описала страну фразой «в Америке трава зеленее»

    Украинский военный рассказал о бегстве из ВСУ сотен тысяч солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости