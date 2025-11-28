Раскрыты предпочтения россиян в сети

В VK раскрыли главные интересы пользователей этой осенью

В VK изучили интересы пользователей за осень 2025 года — анализ показал, какие темы и авторы были наиболее популярны в соцсети. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза компании.

Выяснилось, что больше всего внимания пользователи уделяли контенту о животных, искусстве, юморе и повседневной жизни. При этом главной темой сезона стала природа — ее поклонниками оказались более 15 миллионов пользователей. Самым просматриваемым сообществом о природе стала «Никитина Ферма», где автор делится с аудиторией жизнью в деревне и советами о сельском хозяйстве.

На второй строчке по популярности оказались авторы, составляющие необычные подборки по музейным выставкам и искусству. В числе самых известных выделяется сообщество «Одиннадцать», участников которого знакомят с увлекательными историческими сюжетами и новейшими экспозициями.

Особый интерес у пользователей заметили к фуд-блогам, где каждый сможет найти для себя простой и необычный рецепт повседневных блюд. В этой категории отличные результаты по присоединившимся участникам показало сообщество с рецептами Елены Ландэ — в течение осени интерес к нему проявили 680 тысяч пользователей.

Ранее в VK раскрыли спрос на покупки в «черную пятницу» у россиян. Как показало исследование, на осенних распродажах интерес пользователей к скидкам усилился в 12 раз.