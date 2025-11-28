Российский депутат обратился к родителям не сдавшей языковой тест девочки из Казахстана

Депутат Мосгордумы Медведев пообещал помочь не сдавшей языквой тест девочке

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обратился к родителям не сдавшей языковой тест девочки из Казахстана. Об этом он написал в Telegram.

Перед этим приехавшая вместе с родителями в Тобольск девочка записала видеообращение, в котором пожаловалась на невозможность учиться в России.

Медведев списал случившееся с девочкой на особенности мышления некоторых российских чиновников. «Еще год назад массово брали в школу кого попало, даже детей без [знания] русского языка», — напомнил он, вероятно, имея в виду новые правила приема детей мигрантов в школы.

Депутат написал, что семья девочки может обратиться к нему за содействием. «Попробуем с коллегами из Госдумы немного поправить ситуацию», — написал он.

Ранее в похожей ситуации оказалась приехавшая из Латвии русская девочка. Результаты ее тестирования сочли неудовлетворительными, однако позже они были пересмотрены, и школьница смогла продолжить обучение.