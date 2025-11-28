Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 28 ноября 2025Россия

Российский депутат обратился к родителям не сдавшей языковой тест девочки из Казахстана

Депутат Мосгордумы Медведев пообещал помочь не сдавшей языквой тест девочке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обратился к родителям не сдавшей языковой тест девочки из Казахстана. Об этом он написал в Telegram.

Перед этим приехавшая вместе с родителями в Тобольск девочка записала видеообращение, в котором пожаловалась на невозможность учиться в России.

Медведев списал случившееся с девочкой на особенности мышления некоторых российских чиновников. «Еще год назад массово брали в школу кого попало, даже детей без [знания] русского языка», — напомнил он, вероятно, имея в виду новые правила приема детей мигрантов в школы.

Депутат написал, что семья девочки может обратиться к нему за содействием. «Попробуем с коллегами из Госдумы немного поправить ситуацию», — написал он.

Ранее в похожей ситуации оказалась приехавшая из Латвии русская девочка. Результаты ее тестирования сочли неудовлетворительными, однако позже они были пересмотрены, и школьница смогла продолжить обучение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неприемлемый для России формат переговоров по Украине

    В Эстонии Европу назвали старым жирным котом

    ВТБ выделит заблокированные активы в отдельное акционерное общество

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Российская Р-77М превзошла американскую AIM-120D

    В Росгвардии назвали боевые задачи рэпера Macan

    Бурный спрос россиян на один вид машин объяснили

    Догхантеры снова активизировались в Москве

    Опубликована фотография рэпера Macan в военном обмундировании

    Перенесший несколько инсультов бывший футболист «Спартака» снова попал в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости