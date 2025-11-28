Мир
05:49, 28 ноября 2025Мир

Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве»

КНДР заявила, что безрассудные действия США угрожают стабильности в регионе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве» и заявила, что подобные безрассудные действия угрожают стабильности в регионе. Заявление Пхеньяна приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьезно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент, когда кончается год», — подчеркнули в КНДР.

Пхеньян считает, что демонстрация американской военной силы угрожает всем странам в регионе. Северная Корея пообещала активнее защищать свои государственные интересы, мир и сохранение статуса-кво в регионе.

Ранее КНДР предупредила, что потенциальное обладание Южной Кореей атомными подводными лодками может привести к феномену «ядерного домино» и спровоцировать глобальную гонку вооружений.

