Стало известно о попытке ВСУ нанести удар по Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что работают силы противовоздушной обороны (ПВО). «Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — сообщил он.
Ранее глава региона рассказал, что украинские бизнесмены подкупают командиров отдельных подразделений ВСУ, чтобы те уничтожали коммерческие объекты конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. По его словам, эти атаки киевский режим преподносит под видом ударов со стороны России.