Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:20, 28 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ нанести удар по Херсонской области

Сальдо заявил о попытке ВСУ нанести комбинированный удар по Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что работают силы противовоздушной обороны (ПВО). «Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — сообщил он.

Ранее глава региона рассказал, что украинские бизнесмены подкупают командиров отдельных подразделений ВСУ, чтобы те уничтожали коммерческие объекты конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. По его словам, эти атаки киевский режим преподносит под видом ударов со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на новую тактику России

    В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

    Стало известно о скором приезде Орбана в Москву

    На Украине категорически отказались идти на территориальные уступки

    Стало известно о подготовке ЕС к войне с Россией

    Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

    Российский посол заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

    Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

    МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

    В России назвали возможный ответ на новые украинские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости