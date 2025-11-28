Трамп подтвердил смерть раненной при стрельбе в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

В больнице скончалась сотрудница Нацгвардии Сара Бэкстром, которая была ранена во время стрельбы около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Сара Бэкстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, о которых мы говорим, очень уважаемая, молодая, великолепная личность... Она только что скончалась», — заявил американский лидер. Он не привел подробности о текущем состоянии второго раненого сотрудника Нацгвардии.

Стрельба около Белого дома произошла 26 ноября. Двое нацгвардейцев были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.