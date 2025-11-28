Мир
05:58, 28 ноября 2025Мир

Трамп рассказал о рекордных заказах США на производство военных самолетов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заказали производство большего числа военных самолетов, чем когда-либо ранее. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сейчас заказано больше самолетов и больше вещей в работе, чем когда-либо прежде», — рассказал Трамп.

Ранее в ноябре Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов заявил о том, что власти недавно заказали множество «произведений искусства» для вооруженных сил страны — обновленных бомбардировщиков В2. Трамп отметил, что эти бомбардировщики прекрасны и вся страна их уважает, особенно после их работы в Иране.

