Ушедшего в армию Macan назвали настоящим мужчиной

Глава ФПБК Бородин назвал ушедшего в армию рэпера Macan настоящим мужчиной

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал ушедшего в армию рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, настоящим мужчиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общественник рассказал, что встретился с артистом накануне его отправки в армию и больше не имеет к нему претензий. До этого он призывал запретить рэпера из-за грозящего ему уголовного дела за уклонение от призыва на военную службу.

«Этот парень показал себя как настоящий мужик. Сами видите: он никуда не убежал, не спрятался, а остался здесь и служит России», — написал Бородин.

Руководитель ФПБК добавил, что считает настоящим патриотизмом готовность ответить за свои слова и остаться со своей страной. «Молодец. Уважаю», — заключил он.

Ранее стало известно, что Macan после прохождения курса молодого бойца будет выполнять задачи по охране общественного порядка. Артист будет служить в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

О том, что Macan отправится в армию, стало известно 6 октября. Рэпер заявил, что получил повестку, и призвал не верить распространяющейся в СМИ информации о его задержании. До этого сообщалось, что исполнитель станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за год он проигнорировал не менее шести повесток.