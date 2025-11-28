Бывший СССР
08:42, 28 ноября 2025Бывший СССР

В Грузии задержали двух россиян за незаконное пребывание в стране

В Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на грузинское МВД.

«На основании постановления суда задержаны двое граждан России - Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии. Следствие установило, что обвиняемые въехали на территорию Грузии незаконно», — приводит агентство сообщение грузинского силового ведомства.

Уточняется, что оба гражданина миновали пограничный контроль на российско-грузинской границе, что сделало их дальнейшее пребывание в Грузии незаконным.

Ранее в Грузии к 8 годам и 6 месяцам тюремного заключения приговорили россиянина, участвовавшего в протестах против правительства страны в 2024 году. Участники митингов с ноября прошлого года выступали против решения грузинских властей приостановить процесс вступления в Европейский Союз.

    Все новости