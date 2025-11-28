В Кремле назвали неприемлемый для России формат переговоров по Украине

Россия не хотела бы обсуждать параметры переговоров по Украине в публичном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате», — заявил Песков.

Ранее он рассказал, что Соединенные Штаты передали России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.

Помимо этого, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в начале следующей недели делегация США приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. По его словам, американский лидер Дональд Трамп определит, кто будет представлять Вашингтон на предстоящих переговорах.