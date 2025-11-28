Россия
14:52, 28 ноября 2025Россия

В Москве мусульманин попросил соседей убрать установленную в подъезде елку

В Москве мужчина попросил соседей убрать из подъезда елку из-за религии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena_Nik / Shutterstock / Fotodom

В Москве мусульманин попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку. Его сообщения в групповом чате опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

«С точки зрения моей и других мусульманских семей, этот атрибут имеет происхождение, связанное с другими верованиями, и (...) не является нейтральным», — написал некто Акбарали, скриншоты постов которого опубликовал канал.

Далее в сообщении говорится о необходимости уважать религиозные убеждения других людей. Затем Акбарали предложил соседям по подъезду компромисс: «Давайте вместе подумаем, как можно перенести елку в менее спорное место или как трансформировать декор в нечто общее и нейтральное», — написал он.

О каких именно элементах декора идет речь, не уточняется. На опубликованной каналом фотографии елки она украшена разноцветными шарами. Несмотря на то что вершина ели не попала в кадр, в верхней левой части снимка можно заметить тень от звезды. Она могла быть истолкована как символическое изображение Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Возможно, это вызвало неприятие у исповедующих ислам семей.

Ранее в Санкт-Петербурге мигранты сняли с подъезда пасхальные украшения. Свои действия они мотивировали тем, что «Пасха — харам».

