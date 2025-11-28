Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 28 ноября 2025Россия

В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар

В Татарстане загорелся склад аккумуляторов в ОЭЗ «Алабуга»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане загорелся склад аккумуляторов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом сообщается в Telegram-канале территории.

Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, на месте работают спасательные службы. Из здания самостоятельно эвакуировались свыше 300 человек, в результате ЧП пострадавших нет.

Причина пожара неизвестна. Руководство ОЭЗ прибыло на место ЧП.

Ранее генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    Греция отчиталась о «больших убытках» из-за Украины

    Польша заявила о запуске первых спутников в космос

    В Конгрессе США прокомментировали отставку Ермака

    Германия высказалась о вербовке наемников на Украину

    В Харькове пропал свет после взрывов

    В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар

    В Белоруссии назвали необычную причину отставки Ермака

    Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы

    Раскрыто меню ужина Орбана после переговоров с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости