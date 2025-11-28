В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар

В Татарстане загорелся склад аккумуляторов в ОЭЗ «Алабуга»

В Татарстане загорелся склад аккумуляторов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом сообщается в Telegram-канале территории.

Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, на месте работают спасательные службы. Из здания самостоятельно эвакуировались свыше 300 человек, в результате ЧП пострадавших нет.

Причина пожара неизвестна. Руководство ОЭЗ прибыло на место ЧП.

Ранее генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.